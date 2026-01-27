Haberler

Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki takım, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun çalışmaları gerçekleştirdi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan oyuncular, ikinci bölümde dar alanda oyun oynadı.

Göztepe, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

