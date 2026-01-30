Haberler

Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı


Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan futbolcular, idmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Göztepe-Fatih Karagümrük mücadelesi, yarın saat 20.00'de başlayacak.




