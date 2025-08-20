Göztepe, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, dar alanda oyun ve pas taktikleri ile şut çalışmasıyla tamamlandı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yapılan antrenman ısınmayla başladı.
Dar alanda oyun ve pas taktikleriyle süren antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.
???????Sarı-kırmızılılar, 22 Ağustos Cuma günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Spor