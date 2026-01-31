Trendyol Süper Lig: Göztepe: 2 Fatih Karagümrük: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. İlk yarı, Göztepe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Göztepe'nin gollerini Junior Olaitan ve Janderson atarken, Karagümrük'ün golünü Serginho kaydetti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada orta alandan gelişen Karagümrük atağında topla buluşan Barış'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Serginho, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
21. dakikada sol kanattan Göztepe'de korner vuruşunda kafalardan seken topa ceza sahasının sağ çaprazından Olaitan'ın vuruşunda top filelere gitti. 1-1
24. dakikada sol kanattan Cherni'nin ortasında ceza sahası içinde Juan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
45+1. dakikada sağ kanattan Juan'ın ortasında ceza sahası içinde Janderson'un volesinde top ağlarla buluştu. 2-1
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Kerem Ersoy, Murat Temel
Göztepe: Mateusz Lis, Arda Okan Kurtulan, Allan Godoi Santos, Heliton, Cherni, Malcom Bokele, Junior Olaitan, Efkan Bekiroğlu, Anthony Dennis, Juan, Janderson
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Rhaldney, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, Ogün Bayrak, Novatus Miroshi, İbrahim Sabra, Guilherme Luiz, Jeferson
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Davide Biraschi, Çağtay Kurukalıp, Ricardo Esgaio, Anıl Yiğit Çınar, Matias Kranevitter, Berkay Özcan, Warren Babicka Shavy, Sam Larsson, Serginho, Barış Kalaycı
Yedekler: Furkan Bekleviç, Muhammed Kadıoğlu, Bartuğ Elmaz, Burhan Ersoy, Abdul Kader Moussa Kone, Ahmet Sivri, Tarık Buğra Kalpaklı, Tiago Çukur, Ahmed Traore
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller: Serginho (dk. 13) (Fatih Karagümrük), Junior Olaitan (dk. 20), Janderson (dk. 45+1) (Göztepe) - İZMİR