Göztepe, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Göztepe, antrenmanlarına teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ısınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, orta-şut çalışmasının ardından taktiksel oyunla sona erdi.

Göztepe, 28 Şubat Cumartesi günü ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
