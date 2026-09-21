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Göztepe evinde Çaykur Rizespor'la 90+2'de penaltıyla berabere kaldı

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Göztepe evinde Çaykur Rizespor'la 90+2'de penaltıyla berabere kaldı
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Çaykur Rizespor'la karşılaşan Göztepe, ilk yarıyı 3. dakikada Arda Okan'ın golüyle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda 10 dakikada iki gol yiyen sarı-kırmızılılar, 90+2'de Efkan Bekiroğlu'nun penaltısıyla beraberliği yakaladı; 3 puanla galibiyet sevinci yaşatamayan tek takım oldu.

TRENDYOL Süper Lig'de milli ara öncesi evinde Çaykur Rizespor'la kritik bir karşılaşmaya çıkan Göztepe yine galibiyetle tanışamadı. Rakibi karşısında ilk yarıda üstün bir oyun sergileyen ve 3'üncü dakikada yıldızı Arda Okan'ın golüyle devreyi 1-0 galip tamamlayan Göztepe, ikinci devrede ise hayal kırıklığı yaşadı. Maçın 60'ıncı dakikasında sonra oyun kontrolünü Çaykur Rizespor'a bırakan Göz-Göz, 10 dakikada iki gol yedi ve bir anda maç 2-1 oldu. Göztepeli taraftarlar ise takımın yenik duruma düşmesinin ardından protestolara başladı.

Maçın 90+2'nci dakikasında penaltı kazanan Göztepe'yi Efkan Bekiroğlu ipten aldı. Süper Lig'e Avrupa kupalarına katılma hedefiyle başlayan Göztepe sadece 3 puan toplayıp taraftarına galibiyet sevinci yaşatamayan tek takım oldu. Milli araya 17'nci sırada giren sarı-kırmızılılar son yılların en kötü sezon başlangıcına imza attı. Futbolcular ise maçın ardından tribünlere gitti. Taraftarların çağrısına karşılık veren oyuncular futbolseverlere toparlanacaklarına dair sözler verdi. Hafta için Göztepe ile sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatan Teknik Direktör Stanimir Stoilov ise milli aranın kendilerine nefes olacağını dile getirdi.

'İLK KEZ MİLLİ ARAYI SEVECEĞİM'

Kariyeri boyunca milli araları sevmediğini ancak bu kez durumun farklı olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "İlk defa milli arayı seveceğim. Çünkü nefes almaya ihtiyacımız olacak. Bu süreçte savunmadaki sakat oyuncularımız takıma dönecek. Sonko Sundberg ve Allan Godoi milli ara dönüşünde takımda olacak. Bu da bizim daha güçlü olmamazı sağlayacak" dedi. Oyunu değerlendiren Bulgar teknik adam, "Bu sezon evimizde oynadığımız en iyi ilk yarıydı. Gücümüzü gösterdik, daha fazla gol bulmalıydık. İkinci devrede ise Çaykur Rizespor golleri atınca genç futbolcularımız stres yaptı, gerildi. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak camia olarak hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. Milli ara bizim adımıza çok faydalı olacak" yorumunu yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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