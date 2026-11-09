Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Göztepe evinde 5 maçta 11 puan yitirdi, Başakşehir'e 2-1 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe evinde 5 maçta 11 puan yitirdi, Başakşehir'e 2-1 yenildi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, Süper Lig'de evinde çıktığı 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alıp 3 yenilgi ve 1 beraberlikle 11 puan kaybetti. Milli ara öncesi Başakşehir'e 2-1 yenilen sarı-kırmızılılar, 4 maçlık galibiyet serisini de noktaladı.

SÜPER Lig'de milli ara öncesi Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda İstanbul Başakşehir'e 2-1 mağlup olup 4 maçlık galibiyet serisini noktalayan Göztepe bu sezon evinde rakiplerine puanları saçtı. Taraftarı önünde 5 karşılaşmaya çıkan Göztepe sadece 1 kez kazanabildi. Evinde 3 yenilgi ve 1 de beraberlik elde eden Göz-Göz, toplam 11 puan kaybetti.

İlk olarak Gürsel Aksel Stadı'nda 2'nci haftada Gençlerbirliği'ni ağırlayan Göztepe, Bokele ile penaltı kaçırdığı maçta rakibine 1-0 yenildi. Sarı-kırmızılılar 4'üncü haftada ise Gaziantep FK'yı konuk etti. Müsabakanın ilk yarısını Gazientep FK takımı şok bir skorla 4-0 önde bitirdi, Göztepe ikinci yarıda 2 gol atsa da maçı 4-2 kaybetti. Göztepe 5'inci haftada Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geldi. Göz-Göz uzatma dakikalarında attığı penaltı golüyle yenilgiden kurtulup maçı 2-2 berabere bitirdi. Göztepe ilk galibiyetini ise 9'uncu haftada aldı. İzmir temsilcisi Çorum FK'yı 2-0 yenerek taraftarına ilk kez 3 puan sevinci yaşattı. Başakşehir maçına kadar 4'te 4 yaparak büyük moral bulan Göztepe, mutlak galibiyet için çıktığı maçta Juan'ın golüyle öne geçti. Ancak Başakşehir 4 dakika sonra beraberliği yakalarken, 85'inci dakikada Visca'nın golüyle kazandı.

DEPLASMANDA BAMBAŞKA

Milli araya yenilgiyle giren Göz-Göz, deplasmanlarda ise adeta bambaşka bir performans sergiledi. Dış sahada 6 maça çıkan Göztepe 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 12 puan topladı. Göztepe, gurbette Eyüpspor'u 4-0, Kocaelispor ve Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Samsunspor'la 3-3, Alanyaspor'la ise 2-2 berabere kalan Göztepe, tek yenilgisini Galatasaray'dan 3-2'lik skorla aldı. Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov, iç sahada yaşanan kayıpların ve yenilen gollerin kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Buse Terim'e babası üzerinden yüklendiler! Cevabı çok sert oldu

"Fatih Terim'in kızı olmak dışında vasfı yok" sözlerine fena patladı
Beklenen buluşma gerçekleşti! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi11

Beklenen buluşma! Sedat Peker, o gence bakın neyin sözünü verdi
Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor13

Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Beni çok zorluyor
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor

Dünyanın kilitlendiği zirve bugün başlıyor
Altın haftaya yükselişle başladı! 6 bin 600 lira barajı aşıldı

Yeni haftanın ilk sürprizi geldi!
Dünyaca ünlü CEO zor durumda! Yasak aşkı casusluk soruşturmasına dönüştü

Yasak aşkın bedeli ağır oldu! Milyarder CEO'nun başına gelene bakın
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı20

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Üst düzey iki isim daha tutuklandı

Trump yenilginin faturasını kesti: İsrail'e karşı büyük hoşnutsuzluk var

Seçim hezimeti ayarları bozdu! Trump'tan canlı yayında bomba itiraf
Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti

Fener taraftarını delirten olay! Hepsi "Bunu neden yaptınız?" diyor

Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak

Trafikte yeni dönem! Bunu yapanlar artık ifadeye çağrılacak