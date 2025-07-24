Göztepe Erkek Basketbol Takımı, Rüçhan Tamsöz ile Devam Ediyor

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek Göztepe Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Rüçhan Tamsöz'in 2025-2026 sezonunda da takımın başında yer alacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Birlikte yazdığımız hikayeye devam ediyoruz. Şampiyon takımımızın başantrenörü Rüçhan Tamsöz, 2025-2026 sezonunda da takımımızın başında yer alacak." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca, oyunculardan Ahmet Fatih Cantitiz, Eray Büyükcangaz ve Jordan Barnes ile sözleşmelerinin uzatıldığı, Can Özcan, Mustafa Erdoğan, Umut Geçen, Mesut Kadir Çipa, Burak Eşlik, Kemal Can Aktuna, Ahmet Safa Yılmaz, Tuğberk Gedikli ve Mevlüt Melih Doğan ile de yollar ayrıldığı belirtildi.