Haberler

Göztepe, En Başarılı Sezonunu Yaşıyor

Göztepe, En Başarılı Sezonunu Yaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, Süper Lig'de bitime 2 maç kala 52 puanla en yüksek puan topladığı sezonu yaşıyor. 28 gol yiyerek de savunma alanında önemli bir başarı sergiledi. Avrupa kupalarına katılma umutlarını sürdüren ekip, kalan maçlarında 6 puan hedefliyor.

TRENDYOL Süper Lig'de bitime 2 maç kala Avrupa kupalarına katılma umudunu koruyan Göztepe bu sezon en fazla puan topladığı ve an az gol yediği sezonu geride bırakmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 32 maçta 52 puan toplayarak en fazla hanesine puan yazdırdığı sezonu yaşadı. Ayrıca Göztepe 28 gol yiyerek en başarılı savunma performansını gösterdi. Göz-Göz, 2017-2018 sezonunda 49 puan toplayıp 50 kez kalesini rakiplerine açtı. Ertesi sezon ise 38 puan toplayabilen Göztepe 42 gol yedi. Göztepe 2029-2020 sezonunda ise 42 puan aldı ve 49 gol yedi. 2020-2021 sezonunda ise toplam 40 maç oynayan Göztepe 51 puan topladı, 59 kez de kalesini gole açtı. İzmir ekibi küme düştüğü 2021-2022 sezonunda ise sadece 28 puan toplarken, 77 gol yiyerek en kötü savunma performansını ortaya koydu.

2 senelik ayrılığın ardından 2024-2025 sezonunda yeniden Süper Lig'e dönen Göztepe, Avrupa hedefiyle yola çıktı. Göztepe geçen sene 50 puan toplayıp, 50 gol yedi. Bu sezon da rotasını Avrupa olarak belirleyen Göztepe en başarılı sezonunu yaşadı. Şu ana kadar 32 maç oynayan sarı-kırmızılılar, 52 puanı hanesine yazdırdı. Ayrıca savunmada da fark yaratan sarı-kırmızılı ekip sadece 28 kez rakiplerini sevindirdi. Kalan 2 maçta önce evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek Göztepe son hafta ise Samsunspor'a konuk olacak. Bu iki maçta da 6 puan hedefleyen Göztepe ligi 5'inci sırada bitirip, Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'un alması halinde uzun yıllar sonra Avrupa bileti de alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
En net görüntü! İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı

En net görüntü! İşte ODTÜ'deki olayların başlama anı
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerdi: 25 golden aşağı atmaz

Yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerdi: 25 golden aşağı atmaz
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni kanun teklifi Meclis'ten geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Acun Ilıcalı yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerdi: 25 golden aşağı atmaz

Yıldız futbolcusunu Fenerbahçe'ye önerdi: 25 golden aşağı atmaz
30 yaşındaki Niklas Süle sezon sonunda futbolu bırakıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Dünyayı hantavirüs korkusu sardı! Bill Gates'in sözleri yeniden gündem oldu

Art arda gelen ölümler sonrası Bill Gates yeniden gündem oldu