Haberler

Göztepe, Efkan'la 1 yıl daha devam

Göztepe, Efkan'la 1 yıl daha devam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 6. sırada tamamlayan Göztepe, orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak kontratını 2026-2027 sezonuna kadar uzattı.

SÜPER Lig'de 2025-2026 sezonunu 6'ncı sırada tamamlayan Göztepe iç transferde ilk hamlesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesinde yer alan opsiyonu kullanarak kontratını 2026-2027 sezonuna kadar uzatmıştır. Efkan Bekiroğlu'na şanlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. Bu sezon Göztepe formasını Süper Lig'de 25 maçta terleten 30 yaşındaki orta saha 3 gol atıp 3 de asist yaptı, Efkan toplam 1076 dakika sahada kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı

Maymunla öpüşmek başına iş açtı
Aston Villa taraftarları, tezahürat yaptıkları kuryenin paketini çaldı

İki dakika güldüğüne bin pişman ettiler!

Milyarder ailede skandal iddia! Erkek kardeş 'ağabeyim beni istismar ediyor' deyince kovdular

Erkek kardeş "ağabeyim beni istismar ediyor" deyince kovdular
Çay değil 'fuhuş ocağı!' Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti

Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Temas kuruldu! Sergen Yalçın'ın yerine kupa canavarı hoca geliyor

Yerine kupa canavarı hoca geliyor
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Hesaplara çift maaş gibi para yatacak