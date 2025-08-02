Göztepe, Efkan Bekiroğlu ile Anlaşma Sağladı

Göztepe, Efkan Bekiroğlu ile Anlaşma Sağladı
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Süper Lig takımlarından Göztepe, yeni sezon öncesi Efkan Bekiroğlu'nu kadrosuna kattı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Ankaragücü ile sözleşmesini feshederek Göztepe ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sportif Direktör Ivan Mance, Efkan'ın tecrübesinin takıma büyük katkı sağlayacağını belirtti.

SÜPER Lig'de yeni sezonun başlamasına bir hafta kala son olarak Brezilyalı sağ bek Ruan Gregorio Teixeira'yı renklerine bağlayan Göztepe, Ankaragücü'yle sözleşmesini fesheden 10 numara Efkan Bekiroğlu'na da imza attırıp 9'uncu takviyesini yaptı. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Sivasspor formasını giyen 30 yaşındaki gurbetçi orta saha, Gençlerbirliği'nin de teklifine rağmen Göz-Göz'le 1+1 yıllığına anlaştı. Tecrübeli futbolcu; Almanya'da Augsburg, 1860 Münih, Türkiye'de ise Alanyaspor'da da forma giymişti. Efkan kariyerinde Süper Lig'de 123 maçta 20 gol attı.

Efkan'ın imza töreninde konuşan Sportif Direktör Ivan Mance, "Efkan'la sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Kendisi hem tecrübesi hem de kalitesiyle Türk futbolunun önemli oyuncularından biri. Takımımıza farklı yönleriyle değer katacağına inanıyoruz. Ayrıca Efkan'ın kulübümüze ve yürüttüğümüz projeye duyduğu ilgi ve olumlu yaklaşımı, bu transferin gerçekleşmesinde belirleyici etkenlerden biriydi. Kendisine Göztepe formasıyla başarılar diliyorum" dedi.

Göztepe, Fenerbahçe'den renklerine bağladığı 18 yaşındaki kaleci Nevzat Tan Uzel ve orta saha Anıl Bostan'la da sözleşme yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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