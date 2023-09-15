Göztepe, Doğan Erdoğan ile sözleşme imzaladı

Milli aranın ardından 1'inci Lig'in 5'inci haftasında pazar günü saat 19.00'da başlayacak maçta Gürsel Aksel Stadı'nda Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, transferde Doğan Erdoğan'la anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar son olarak Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzaladı. Orta alanda 6 numara pozisyonunda görev yapan Doğan, Samsunspor'da kariyerine başladı.

Bu kulüpte profesyonel olan Doğan, ardından Avusturya'ya gidip LASK Linz takımında forma giydi. Avusturya'da 2018-2019 sezonun devre arasında alt ligde FC Junior forması giyen futbolcu, ertesi sezon Türkiye'ye dönüp sırasıyla Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK takımlarında oynadı. Geçen sezon Fortuna'da 27 müsabakaya çıkan Doğan Erdoğan, bin 704 dakika süre aldı. Doğan, aynı zamanda U15, U18, U19 ve U21 milli takımlarında da görev yaptı.