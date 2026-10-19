Göztepe deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi, üst üste ikinci galibiyetini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor'u mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Süper Lig'de yeni sezona Samsunspor deplasmanında aldığı 3-3'lük beraberlikle başlayan Göztepe, ardından Gençlerbirliği, Galatasaray ve Gaziantep FK karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İlk galibiyetini almakta zorlanan sarı-kırmızılılar, sonraki iki haftada Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile de berabere kaldı.

Milli araya galibiyet alamadan giren İzmir ekibi, bu süreçte sakat oyuncularının iyileşmesiyle birlikte çalışmalarına hız verdi. Göztepe, milli aradan sonra deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Bu 3 puanla moral bulan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, son olarak Kocaelispor deplasmanına çıktı. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan Göztepe, üst üste ikinci galibiyetini elde ederken, yenilmezlik serisini de 4 maça çıkardı. İzmir temsilcisi, puanını 9'a yükselterek ligde 13. sıraya çıktı ve düşme hattından uzaklaştı.

Hedef Çorum FK maçı

Trendyol Süper Lig'deki iki galibiyetini de deplasmanda elde eden İzmir ekibi, henüz taraftarı önünde 3 puan sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar, 25 Ekim Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağı Çorum FK mücadelesini kazanarak hem galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hem de bu sezon sahasındaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bu sezon taraftarı önünde oynadığı 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı