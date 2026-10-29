Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe, deplasmanda Fenerbahçe'yi yenerek 4'te 4 yapmayı hedefliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son 3 maçını kazanarak çıkışa geçen Göztepe, 31 Ekim Cumartesi deplasmanda Fenerbahçe'yi yenip 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Galatasaray derbisini 2-1 kaybeden Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifasıyla takım geçici olarak Dirk Kuyt'a emanet edildi.

TRENDYOL Süper Lig'de ilk 6 haftada galip gelememesine rağmen son 3 maçını üst üste kazanarak çıkışa geçen Göztepe cumartesi günü konuk olacağı Fenerbahçe'yi de gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Galatasaray derbisini 2-1 kaybeden rakibini deplasmanda yenip 4'te 4 yapmak istiyor. Göz-Göz, Galatasaray yenilgisi sonrasında teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasıyla takımı geçici olarak yardımcısı Dirk Kuyt'a emanet eden Fenerbahçe'ye geçen sezon hiç mağlup olmadı. İki takım arasında geçen sezon İzmir'de oynanan ilk maç 0-0, İstanbul'daki rövanş maçıysa 1-1 bitti. Göztepe bu iki maça da takımı 4 sezondur çalıştıran Stanimir Stoilov yönetiminde çıkarken, geçen sezon ilk haftalarda Jose Mourinho, ikinci yarıda rövanşta Domenico Tedesco'nun görev yaptığı Fenerbahçe'nin teknik direktörü yine değişmiş olacak. İzmir temsilcisi Süper Lig'e 2024'te döndükten sonra iki takım arasında oynanan 4 maçın 3'ü berabere biterken, sarı-lacivertliler 2024-2025 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'daki maçı 3-2 kazanmıştı. Göztepe rakibini son olarak 5 buçuk yıl önce 2020-2021 sezonunun ikinci yarısında 21 Şubat 2021'de İstanbul'da 1-0 yendi.

Göztepe, Süper Lig'in 10'uncu haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sansar Salvo için zorunlu yatış kararı! Gerekçesini kendi açıkladı

Sahnelere dönme hayali başka bahara kaldı
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlü iş insanının ölmeden önce yazdığı not savcılığı harekete geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak

Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 103. yılında çok konuşulacak mesaj
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzey Kore'den savaş provası gibi hamle! 10 füze fırlatıldı

Dünyayı tedirgin eden haber! Peş peşe 10 füze ateşlediler
İspanya’daki tren kazasında korkunç hata

68 kişinin öldüğü kazanın nedeni hayli vahim! Ses kayıtları sızdı
Heroes yıldızı Hayden Panettiere'nin ölümüyle ilgili soruşturma kapandı! Polis kaza sonucu öldüğünü açıkladı

Hayden Panettiere'nin ölümünde polisten karar! Dosya kapandı
Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı

Dananın kuyruğu bugün kopacak
Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar

Futbol sahalarında şaşkına çeviren olay! Gol atmadan 3 puan aldılar
Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı

Yeşilçam'ın cesur güzeliydi! Son hali şaşırttı
Netanyahu'nun partisinin, 'Arap partileri oyları çaldı' iddiasına yalanlama

Sandıktaki hezimete uydurduğu kılıf elinde kaldı! Anında yalanladılar