Göztepe'den Galatasaray maçı sonunda isyan: Her sene aynı film
Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 kaybeden Göztepe, maçın ardından Bokele'nin gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, yaptığı paylaşımda ''Her sene aynı film!'' ifadelerini kullandı.
- Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
- Göztepe'nin Malcom Bokele 42. dakikada kırmızı kart gördü.
- Göztepe, sosyal medyada 'Her sene aynı film!' ifadesini kullandı.
- Göztepe, Arda Okan Kurtulan'ın pozisyonunu Bokele'nin kırmızı kart pozisyonu ile karşılaştırdı.
- Göztepe, Bokele'nin kırmızı kart pozisyonu için 'Tek kelimeyle biçildik!' dedi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray, rakibi Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
GÖZTEPE'DEN MAÇ SONU İSYAN
Göztepe, Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından Malcom Bokele'nin 42. dakikada gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi.
'HER SENE AYNI FİLM!'
İzmir ekibinin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Osimhen'in müdahalesiyle yerde kalan Arda Okan Kurtulan'ın pozisyonuna yer verdi ve "Her sene aynı film!" ifadeleri kullanıldı. Sarı-kırmızılılar, hakemin faul çalmayıp devam ettirdiği bu pozisyonu Bokele'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon ile karşılaştırıldı.
'TEK KELİMEYLE BİÇİLDİK!'
Göztepe, maçın ardından bir paylaşım daha yaparak Bokele'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun fotoğrafını attı ve "Tek kelimeyle biçildik!" dedi.
İşte o paylaşım;