Göztepe'den Galatasaray maçı sonunda isyan: Her sene aynı film

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray, rakibi Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

GÖZTEPE'DEN MAÇ SONU İSYAN

Göztepe, Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından Malcom Bokele'nin 42. dakikada gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi.

'HER SENE AYNI FİLM!'

İzmir ekibinin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Osimhen'in müdahalesiyle yerde kalan Arda Okan Kurtulan'ın pozisyonuna yer verdi ve "Her sene aynı film!" ifadeleri kullanıldı. Sarı-kırmızılılar, hakemin faul çalmayıp devam ettirdiği bu pozisyonu Bokele'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon ile karşılaştırıldı.

'TEK KELİMEYLE BİÇİLDİK!'

Göztepe, maçın ardından bir paylaşım daha yaparak Bokele'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun fotoğrafını attı ve "Tek kelimeyle biçildik!" dedi.

İşte o paylaşım;