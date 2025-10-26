Haberler

Göztepe'den Galatasaray maçı sonunda isyan: Her sene aynı film

Göztepe'den Galatasaray maçı sonunda isyan: Her sene aynı film
Süper Lig'de Galatasaray'a 3-1 kaybeden Göztepe, maçın ardından Bokele'nin gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi. Sarı-kırmızılılar, yaptığı paylaşımda ''Her sene aynı film!'' ifadelerini kullandı.

  • Galatasaray, Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.
  • Göztepe'nin Malcom Bokele 42. dakikada kırmızı kart gördü.
  • Göztepe, sosyal medyada 'Her sene aynı film!' ifadesini kullandı.
  • Göztepe, Arda Okan Kurtulan'ın pozisyonunu Bokele'nin kırmızı kart pozisyonu ile karşılaştırdı.
  • Göztepe, Bokele'nin kırmızı kart pozisyonu için 'Tek kelimeyle biçildik!' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray, rakibi Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

GÖZTEPE'DEN MAÇ SONU İSYAN

Göztepe, Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından Malcom Bokele'nin 42. dakikada gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi.

'HER SENE AYNI FİLM!'

İzmir ekibinin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, Osimhen'in müdahalesiyle yerde kalan Arda Okan Kurtulan'ın pozisyonuna yer verdi ve "Her sene aynı film!" ifadeleri kullanıldı. Sarı-kırmızılılar, hakemin faul çalmayıp devam ettirdiği bu pozisyonu Bokele'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon ile karşılaştırıldı.

'TEK KELİMEYLE BİÇİLDİK!'

Göztepe, maçın ardından bir paylaşım daha yaparak Bokele'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun fotoğrafını attı ve "Tek kelimeyle biçildik!" dedi.

İşte o paylaşım;

Göztepe'den Galatasaray maçı sonunda isyan: Her sene aynı film

500
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBandorma:

Göztepe yüzde yüz haklı. Hakem haksız yere oyundan attı. Haliyle maçı gs ye verdi

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme43
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCasus:

iki defa GS li oyuncuların ayağına basıldı faul bile verilmedi! üç golle çok ucuz kurtuldunuz!

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme69
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Galatasaray lı oyuncuların ayağına basıldı kırmızıları esgeçildi Göztepe li oyuncuların. Galatasaray ın şikayetçi olması gerekirken bunlar mı şikayetçi oluyor. Hey Allah'ım yaaa Dünya tersine dönüyor kıyamet yaklaşıyor galiba....

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup Sertkaya:

Kırmızıyı vermesede yenemezdiniz

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

öyle bı resim paylaşmış ki bu pozisyon 1 sn lik hiçbir engeli yok sonrası zaten yüze temas daha sonrası 2.ci sarıdan kırmızı

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnder Yildirim:

Bu resim faul.Hakem çalmadı,devamında 2.sarı geldi.Bumu sizin adaletiniz.

yanıt6
yanıt3
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
