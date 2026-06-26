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Göztepe, Altınordu'yu devralmak istedi ancak anlaşma sağlanamadı

Göztepe, Altınordu'yu devralmak istedi ancak anlaşma sağlanamadı
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İzmir'in Süper Lig temsilcisi Göztepe, 2. Lig'deki Altınordu'yu devralmak için başkanla görüştü ancak anlaşma sağlanamadı. Altınordu, isim değişikliğine sıcak bakmıyor.

İZMİR'i Süper Lig'de temsil eden Göztepe, 2'nci Lig'de yer alan ve yatırımcı arayan bir diğer İzmir ekibi Altınordu'ya talip oldu. Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil'in kırmızı-lacivertli kulübü son yıllarda olduğu gibi yine devretmek isteyen Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ile temasa geçtiği ancak görüşmenin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, geçtiğimiz yıllarda da altyapısıyla ünlü Altınordu'yu devralmak için girişimlerde bulunmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı. Altınordu'nun ismini değiştirmek isteyen yatırımcılara kapıyı kapatan Seyit Mehmet Özkan, altyapı takımları ve tesisleri elinde tutup sadece A takımın yarışmacı haklarını devretmeyi planlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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