Göztepe'de Zeynep Seda Uslu Takım Menajeri Oldu

Göztepe'de Zeynep Seda Uslu Takım Menajeri Oldu
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Göztepe, SULTANLAR Ligi'nde takım menajerliğine eski milli voleybolcu Zeynep Seda Uslu'yu atadı. Uslu, 2025-26 sezonu için göreve başladı.

SULTANLAR Ligi'nin yeni ekiplerinden Göztepe'de takım menajerliğine Zeynep Seda Uslu getirildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "1983 doğumlu eski milli voleybolcu Zeynep Seda Uslu, 2025-26 sezonu yapılanmamızda takım menajeri olarak göreve başladı. Zeynep Seda Uslu, profesyonel voleybolculuk kariyerinde Eczacıbaşı, Vakıfbank, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, A Milli Takımımızda da forma giydi ve 2018-19 sezonunda Nilüfer Belediyespor formasıyla jübilesini yaptı. Zeynep Seda Uslu'ya hoş geldin diyor, sezon boyunca başarılar diliyoruz" denildi.

İzmir ekibinde 6 sezondur takım menajerliği yapan İremsu Durmuş'un A takım idari direktörü olarak göreve devam edeceği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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