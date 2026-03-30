Göztepe'de transfer gündemi rafa kaldırıldı

SÜPER Lig'de milli aranın ardından 8 günde Gençlerbirliği (D), Galatasaray ve Kasımpaşa ile Avrupa yolunda çok kritik maçlara çıkacak Göztepe'de yönetim transfer gündemini tamamen rafa kaldırdı. Geçen hafta İzmir'e gelip takıma destek veren Danimarkalı başkan Rasmus Ankersen, sportif direktör Ivan Mance ve teknik direktör Stanimir Stoilov mevcut oyuncularla ilgili transfer söylentilerine set çekti.

Nijeryalı orta saha Anthony Dennis, Brezilyalı golcü Juan Silva ve sağ bek Arda Okan Kurtulan'a gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirmeyi düşünen kurmaylar, futbolcuları sadece saha içine konsantre olmaları konusunda uyardı. Oyunculardan hiçbir transfer söylentisinden etkilenmemelerini isteyen üçlü, Avrupa yolu için takımı motive etti. Son maçını 14 Mart tarihinde Corendon Alanyaspor'a karşı oynayan Göztepe'de verilen uzun arada kaptan İsmail Köybaşı dışındaki sakat futbolcuların iyileşip form tutması teknik ekibi rahatlattı. Göztepe'de Krastev, Bulgaristan; Miroshi ise Tanzaya milli takımlarında yer aldı. Hem Krastev hem de Miroshi milli takımlarıyla oynadıkları maçlarda goller atarak lig öncesi moral bulmuş oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner

Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediğini yaparsa bölge cehenneme döner
Baybaşinlere sınır ötesi operasyon! Mal varlıklarına el konuldu

Avrupa’nın Türk Escobar’ı için yolun sonu! Her şeyini kaybetti
Haberler.com
500

İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! En kritik tesis vuruldu

İki koldan İsrail'e füze saldırısı! En kritik tesis vuruldu
Tepki çeken paylaşım! Görenler hayret ediyor

Tepki çeken paylaşım!
İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü

İstanbul'daki zincirleme kazada mucize! Şehit polis hayata döndü
Otel baskınından yeni detay: Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı

Valizlerindeki ayrıntı başka bir skandalı ortaya çıkardı
İran ve Hizbullah'tan İsrail'e ağır darbe! En kritik tesis vuruldu

İki koldan İsrail'e füze saldırısı! En kritik tesis vuruldu
Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor

Emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor