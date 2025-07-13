Göztepe'de Taha Altıkardeş Sözleşme Yeniledi

Göztepe'de Taha Altıkardeş Sözleşme Yeniledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göztepe, stoper Taha Altıkardeş ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki oyuncu, Slovenya kampında Sportif Direktör Ivan Mance'nin katıldığı törenle sözleşmeyi yeniledi. Ayrıca, Ogün sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu.

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'de stoper Taha Altıkardeş sözleşme yeniledi. 2 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen 21 yaşındaki oyuncu Slovenya kampında Sportif Direktör Ivan Mance'nin katıldığı törenle 3+1 yıllığına imza attı. Göztepe, Taha'nın bonservisinin tamamını Trabzonspor'dan almıştı. Öte yandan sarı-kırmızılılarda kampta sakatlanan Ogün sol omzundaki eklem çıkığı nedeniyle ameliyat oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Fransa'nın sömürgesi Yeni Kaledonya'da özel statülü bir devlet kuruluyor

Tarihi anlaşma! Yeni bir devlet kuruluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkent'te 26 katlı binada yangın! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

26 katlı binada çıkan yangında 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.