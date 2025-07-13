Göztepe'de Taha Altıkardeş Sözleşme Yeniledi
Göztepe, stoper Taha Altıkardeş ile 3+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki oyuncu, Slovenya kampında Sportif Direktör Ivan Mance'nin katıldığı törenle sözleşmeyi yeniledi. Ayrıca, Ogün sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu.
SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'de stoper Taha Altıkardeş sözleşme yeniledi. 2 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen 21 yaşındaki oyuncu Slovenya kampında Sportif Direktör Ivan Mance'nin katıldığı törenle 3+1 yıllığına imza attı. Göztepe, Taha'nın bonservisinin tamamını Trabzonspor'dan almıştı. Öte yandan sarı-kırmızılılarda kampta sakatlanan Ogün sol omzundaki eklem çıkığı nedeniyle ameliyat oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor