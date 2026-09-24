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Göztepe'de Rhaldney 6 maçta Stoilov'un gözüne girmeye başladı

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Göztepe'de Rhaldney 6 maçta Stoilov'un gözüne girmeye başladı
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Milli araya galibiyetsiz 3 puanla düşme hattında giren Göztepe'de Brezilyalı orta saha Rhaldney, 6 maçın tamamında görev yaptı. Dennis'in Al Jazira'ya satılmasının ardından takımda kalan 27 yaşındaki oyuncu, son 4 maçta ilk 11'de şans bulup Stoilov'un gözüne girmeye başladı.

TRENDYOL Süper Lig'de milli araya galibiyet alamadan 3 puanla düşme hattında giren Göztepe'de Brezilyalı orta saha oyucusu Rhaldney takımın en istikrarlı oyuncularından biri oldu. Geçen sezonun başında sarı-kırmızılılara gelen ancak devre arasında kiralık olarak olarak gönderilen 27 yaşındaki futbolcu, yeniden formasına kavuştu. 2025-2026 sezonunun ara döneminde Portekiz'in Alverca takımına kiralanan Rhaldney burada 14 maça çıktı. Ardından yaz döneminde yeniden Göztepe'ye dönen oyuncu bu kez gönderilmedi.

Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'in Al Jazira'ya satılmasının ardından takımda kalmayı garantileyen Brezilyalı 6 maçın tamamında görev yaptı. İlk 2 maçta oyuna sonradan giren Rhaldney son 4 maçta ise ilk 11'de şans buldu. Toplam 419 dakika sahada kalan oyuncu deplasmanda 2-2 berabere biten Alanyaspor maçında gol sevinci yaşadı. Yeni transferler Alex Matos ve Tino Anjorin'in önüne geçen Rhaldney, Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un şimdilik gözüne girmeye başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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