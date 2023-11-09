Göztepe'de Messaoudi'nin dönüşü bekleniyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

1'inci Lig'de zirve yarışı veren Göztepe'de Cezayirli kanat oyuncusu Billal Messaoudi uzun süre sonra iyileşti. Arka adalesinden sakatlık geçirip 17 Eylül'deki Bandırmaspor maçından beri yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen Messaoudi'nin bu hafta pazar günü Erzurumspor FK deplasmanında takıma dönmesi bekleniyor.

Yeni transferlerden Messaoudi sarı-kırmızılı formayla bu sezon 4 maça çıktı. Göz-Göz'de Ogün'ün de kart cezası bitti. Göz-Göz'de sakatlığı nedeniyle 4 maçtır kadroda yer almayan Palmer ve Keçirörengücü deplasmanında sakatlanarak son Kocaelispor mücadelesini kaçıran Tijanic yine forma giyemeyecek.