Göztepe sezonu Samsun'da bitirecek

TRENDYOL SÜPER Lig'de 55 puanla 5'inci sırada yer alan Göztepe sezonun son haftasında Avrupa kupalarına katılma yolunda deplasmanda Samsunspor'la çok kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Göztepe'de sakatlıkları bulunan orta saha Krastev, sol bek İsmail ve stoper Furkan mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi süren Efkan'ın ise Samsun kafilesinde yer aldığı ancak oynayıp oynamayacağının belirsiz olduğu ifade edildi.

Ligde 54 puana sahip RAMS Başakşehir'le Avrupa için kıyasıya mücadele eden Göztepe, Samsun'da kazandığı takdirde 2025-2026 sezonunu 5'inci sırada bitirecek. Göztepe 5'inci olup Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor kazanırsa sarı-kırmızılılar yeni sezonda ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek. Göztepe, Samsun'da kayıp yaşaması durumunda Başakşehir'in deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçına gözünü çevirecek. Olası bir puan eşitliği durumunda Başakşehir genel averajla Göztepe'yi geride bırakacak.

GAZAPİZM KONSERİNDE MAÇ COŞKUSU

Son hafta Samsun'a akın edecek Göztepeli taraftarlar da zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayacak. Samsun'a gidemeyen Göztepeli futbolseverler ise bu kritik maçı Gazapizm konseri öncesi Isonem Gürsel Aksel Stadı'nda izleyecek. Göztepeli rapçi Gazapizm'in aylardır beklenen Gürsel Aksel Stadı'ndaki konseri öncesinde statta sarı-kırmızılıların kritik deplasman maçı ekrana gelecek. Gazapizm'e konserde yine Göztepe'de doğup büyüyen ünlü şarkıcı Zeynep Bastık da eşlik edecek. Gazapizm'den yapılan açıklamada, "Arkadaşlar, yayıncı kuruluş ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda yayın hakkını almış bulunuyoruz. Cumartesi günü saat 20.00'de Samsunspor-Göztepe maçını hep birlikte stadyumda izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı