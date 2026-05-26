Göztepe'de yeni sayfa açacaklar

Süper Lig'de Avrupa hedefine ulaşamayan Göztepe'de, kiralık olarak gönderilen Rhaldney, İbrahim Sabra ve Arda Özçimen yeni sezon öncesi takıma katılacak. Rhaldney dönüşünden memnun olduğunu belirtirken, Arda Özçimen'in kaleyi devralması bekleniyor.

SÜPER Lig'de geride kalan sezonda Avrupa kupaları hedefine ulaşamayan Göztepe'de takıma dönecek kiralık oyuncular yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda Portekiz'in Alverca takımına gönderilen Brezilyalı orta saha Rhaldney, Hırvatistan'ın NK Lokomotiva ekibine giden Ürdünlü golcü İbrahim Sabra ve Bandırmaspor kalesini koruyan Arda Özçimen yeni sezon öncesi takıma dahil olacak. Sezonun ilk yarısında Göztepe'de 18 maçta forma giyen 27 yaşındaki Rhaldney, Portekiz Premier Ligi'nde ise 14 müsabakada oynadı. Alverca'da 998 dakika süre alan Sambacı istikrarlı bir grafik ortaya koyarken, 1 kez fileleri sarstı.

Rhaldney, Brezilyalı basınına yaptığı açıklamada, Göztepe'ye döneceği için mutlu olduğunu yeni sezonda Süper Lig'de kalıcı olacağını söyledi. Göz-Göz'de 2025 senesinde 9 maça çıkıp 3-0 kazanılan Beşiktaş müsabakasında röveşata golüyle hafızalara kazınan 19 yaşındaki Sabra ise Hırvatistan'da 13 karşılaşma oynadı. NK Lokomotiva'da 713 dakika sahada kalan Ürdünlü 2 gol atabildi. Sezon başında 1'inci Lig temsilcisi Bandırmaspor'a kiralanan 24 yaşındaki kaleci Arda Özçimen ise bordo-beyazlılarda 28 maç oynadı. Toplam 2509 dakika kaleyi koruyan Arda, verimli bir sezon geçirdi. Polonyalı kaleci Mateusz Lis'in ayrılma ihtimaline karşılık Arda'nın yeni sezonda Göztepe kalesini koruyabileceği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
