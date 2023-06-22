Göztepe'de Atınç Nukan bir sene daha kalacak

Yaşadığı ağır sakatlıklara rağmen pes etmeyen ve takımın banko isimlerinden biri olan Atınç, geçen sezon savunmanın yanı sıra hücuma da çok önemli katkılar koydu. Göztepe ile 2022-2023 sezonunda 25 maça çıkan Atınç 3 gol 2 de asist yaptı. Geçen yıl savunma anlamında iyi bir performans ortaya koyan Göztepe, Atınç'la iyi bir ikili oluşturan Emir Ortakaya'yı da yeniden kiralamak istiyor. Bonservisi Fenerbahçe'de olan 18 yaşındaki Emir'le bir sene daha devam etmek isteyen Göztepe yönetimi, Fenerbahçeli kurmaylar ile temaslarını sürdürüyor.