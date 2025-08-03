Göztepe, David Tijanic ile Yollarını Ayırdı

Göztepe, David Tijanic ile Yollarını Ayırdı
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Göztepe, David Tijanic'in Suudi Arabistan kulübü Al-Najmah'a transferi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulüp, Tijanic'e geçmişteki emekleri için teşekkür etti.

Göztepe, David Tijanic'le yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, David Tijanic'le yollarının ayrıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz David Tijanic'in, Suudi Arabistan kulübü Al-Najmah'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. David Tijanic'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

David Tijanic, Göztepe formasıyla 111 maça çıkarken, 16 gol ve 13 asist kaydetmeyi başardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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