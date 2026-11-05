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Göztepe, cumartesi Başakşehir'i yenerse 1966-67'den beri ilk kez 5'te 5 yapacak

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Göztepe, cumartesi Başakşehir'i yenerse 1966-67'den beri ilk kez 5'te 5 yapacak
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'de 4'te 4 yaparak cumartesi konuk edeceği Başakşehir karşısında 5'te 5 peşinde. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir ile Gürsel Aksel Stadı'ndaki son 4 Süper Lig maçını kazanırken yenmesi halinde 1966-67'den beri ilk kez üst üste 5 galibiyete ulaşacak.

TRENDYOL Süper Lig'de 4'te 4 yapıp üst sıralara tırmanan Göztepe, cumartesi günü konuk edeceği İstanbul Başakşehir FK'ya evinde son yıllarda puan kaptırmadı. Göztepe, Başakşehir'le Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı son 4 Süper Lig maçını kazandı. Son olarak rakibine İzmir'de 2019-20 sezonunda 3-0 kaybeden Göz-Göz, 2020-21 ve 2021-22'de rakibini iç sahada 2-1 yenmeyi başardı. Ardından 2 sezon 1'inci Lig'de mücadele eden Göztepe, 2024-25 sezonunda geri döndüğü Süper Lig'de Başakşehir'i evinde 4-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, geçen sezon da geleneğini bozmadı. Başakşehir'i Gürsel Aksel Stadı'nda 1-0 mağlup eden Göztepe bir kez daha 3 puan sevinci yaşadı. Bu hafta da sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak İzmir ekibi, İstanbul Başakşehir'i yendiği takdirde yıllar sonra 5'te 5 yapacak. Sarı-kırmızılılar 1966-67 sezonunda teknik direktör Adnan Süvari döneminde üst üste 5 maçını kazanmıştı. O tarihten sonra birçok kez Süper Lig'de mücadele eden Göztepe en fazla art arda 4 maçı galip tamamlamıştı. Göztepe, bu maç öncesi Eyüpspor'u (D) 4-0, Kocaelispor'u (D) 2-1, Çorum FK'yı 2-0 ve Fenerbahçe'yi (D) 2-1 mağlup etti.

GENÇLERE MİLLİ DAVET

Göztepe'nin altyapı akademisinden 6 genç futbolcu alt yaş milli takımlarına davet edildi. Sarı-kırmızılılar altyapıdaki milli gururu, "Akademi oyuncularımızdan Boran Eligüzel ve Aras Şerafettin Çifçier U19 Milli Takımımızın, Tolga Sancak U18 Milli Takımımızın; Ata Deniz Dirik, Necat Doğu ve Haktan Elmas ise U16 Milli Takımımızın aday kadrolarına davet edilmiştir. Oyuncularımızı tebrik ediyor, milli formayla başarılar diliyoruz" açıklamasıyla paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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