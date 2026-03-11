Haberler

Göztepe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Göztepe, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki idman, ısınma ve pas çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.

Antrenmanın ilk bölümünde dar alanda oyun oynayan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.

Göztepe, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
