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Göztepe, Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı transfer ediyor

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Göztepe, yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek ve son olarak Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limassol'de forma giyen Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı transfer etmeye hazırlanıyor.

Göztepe, son olarak Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limassol'de forma giyen Brezilyalı sol bek Djalma Silva transferini duyurmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe, transfer çalışmalarına başladı. İç transferde İsmail Köybaşı ve Dennis'in sözleşmesini uzatan sarı-kırmızılılar, dış transferde ise rotasını son olarak Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEL Limassol'de forma giyen Brezilyalı sol bek Djalma Silva'ya çevirdi. Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla AEL Limassol'den ayrıldığını duyuran 29 yaşındaki oyuncunun, sarı-kırmızılılarla her konuda anlaştığı ifade edildi. Oyuncunun sağlık kontrolü için İzmir'e gelmesinin ardından Göztepe'nin de kısa bir süre içerisinde bu transferi duyurması bekleniyor.

Romulo ve Heliton transferde etken

Göztepe'nin Rum Kesimi temsilcisi AEL Limassol'den kadrosuna katmaya hazırlandığı Djalma Silva'nın sarı-kırmızılılara gelmesinde Romulo ve Heliton'un büyük etken olduğu kaydedildi. Djalma Silva ile Brezilya'dan arkadaş olan Romulo ve Heliton'un, 29 yaşındaki sol bekin Göztepe'ye gelmesi için konuştuğu öğrenildi. Bunun üzerine Brezilyalı oyuncunun transfere yeşil ışık yaktığı ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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