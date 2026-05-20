Göztepe'de Heliton ile yollar ayrıldı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, Brezilyalı savunma oyuncusu Heliton ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya teşekkür ederek yeni yolculuğunda başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı savunma oyuncusu Heliton ile yollarını ayırdı.

Kulübün açıklamasında, "Teşekkürler Heliton. Bu forma altında verdiğin mücadele, sahaya koyduğun karakter ve armamız için gösterdiğin savaşçı ruh daima hatırlanacak. Birlikte yaşadığımız her anı, her mücadele ve her zafer için teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Heliton, yeni yolculuğunda başarılar." denildi.

Göztepe formasıyla 90 resmi maça çıkan Brezilyalı Heliton, 2023-2024 ara transfer sezonunda Göztepe kadrosuna katılmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

