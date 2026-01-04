Göztepe, Guilherme Luiz'i kadrosuna kattı

Haberler

Güncelleme:
Göztepe, ara transfer döneminde Ceara Sporting'den 20 yaşındaki hücum oyuncusu Guilherme Luiz ile 4,5+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, transferle ilgili yaptığı açıklamada Guilherme'ye hoş geldin dedi.

Göztepe, 2005 doğumlu hücum oyuncusu Guilherme Luiz'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Göztepe, ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. İlk olarak İsviçreli ofansif orta saha oyuncusu Alexis Antunes'i renklerine bağlayan İzmir temsilcisi, ardından Brezilya'nın Ceara Sporting takımında forma giyen 20 yaşındaki hücum oyuncusu Guilherme Luiz'i de kadrosuna kattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Göztepe, "2005 doğumlu hücum oyuncusu Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4,5+1 yıl kulüp opsiyonu içeren sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Guilherme Luiz. Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
