Göztepe Sportif Direktörü Mance, yeni transfer Guilherme Luiz'i değerlendirdi Açıklaması

Güncelleme:
Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, yeni transferleri Brezilyalı Guilherme Luiz Oliveira da Silva ile 4,5+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti. Mance, genç oyunculara yatırım stratejileri çerçevesinde Guilherme Luiz'in potansiyelini geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, yeni transferleri Brezilyalı Guilherme Luiz Oliveira da Silva'yı değerlendirdi.

Mance, kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Guilherme Luiz ile 1 yılı opsiyonlu 4,5+1 yıllık anlaşma imzaladıklarını anımsattı.

Stratejilerinin genç oyunculara yatırım yapmak olduğunu aktaran Mance, "Guilherme Luiz'in teknik direktörümüz Stanimir Stoilov'un teknik ekibi altında birçok özelliğini geliştirebilecek potansiyele sahip bir oyuncu olarak görüyoruz. Bu transferi tamamlamaktan ve onu kadromuza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Haberler.com
