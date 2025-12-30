Göztepe Guilherme Luiz'i bitirdi

Haberler

SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısına hazırlanan Göztepe, Brezilyalı golcü Guilherme Luiz ile her konuda anlaşma sağladı. 20 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

SÜPER Lig'de sezonun ikinci yarısına geniş bir kadro ile girmeyi hedefleyen Göztepe, ikinci transferini gerçekleştirmek için geri sayıma başladı. İlk olarak İsviçre'nin Servette takımından ofansif orta saha Alexis Antunes ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılıların Brezilyalı golcü Guilherme Luiz ile anlaşma sağladığı ifade edildi.

Brezilya Seri A ekibi Ceara forması giyen 20 yaşındaki oyuncu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağlandığı ifade edilirken, 20 yaşındaki golcünün sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacağı belirtildi. Geçen sezon Ceara'da 14 resmi maça çıkan Luiz, 1 kez fileleri sarstı. Öte yandan Göztepe'nin gözden çıkardığı orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'ın 1'inci Lig temsilcisi Çorum FK ile prensipte anlaşma sağladığı öğrenildi.

