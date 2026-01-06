Haberler

Göztepe Brezilyalı Oyuncu Akınına Devam Ediyor

Göztepe Brezilyalı Oyuncu Akınına Devam Ediyor
Süper Lig ekibi Göztepe, bu sezon transfer döneminde 11. Brezilyalı oyuncu olan Guilherme Luiz ile anlaştı. Kulüp, Brezilyalı futbolculara yönelmeye devam ediyor ve bir başka golcünün de Brezilyalı olması bekleniyor.

SÜPER Lig'de ikinci yarı öncesi son olarak golcü Guilherme Luiz'i kadrosuna dahil eden Göztepe son 2 senede 11'inci Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna dahil etti. 2022-2023 sezonunda Göztepe'nin futbol şubesini devralan Sport Republic şirketi her transfer döneminde Brezilyalı pazarına akın etti. Brezilya Seri A ve Seri B'nin yanı sıra Avrupa'dan da birçok Sambacı izleyen sarı-kırmızılılar kale hariç her bölgeye takviye yaptı. Sport Republic yetkilileri ilk olarak 2023-2024 sezonun devre arasında stoper Heliton ve golcü Romulo'yu kadrosuna dahil ederek Brezilyalı oyuncu akınını başlattı.

Göztepe o sezon Süper Lig'e adını yazdırırken, kurmaylar bir kez daha Sambacılara yöneldi. Geçen sezon sol bek Djalma Silva, orta saha Victor Hugo, forvetler Juan ile Emersonn alındı. Bu sezon başında iki golcü Romulo ve Emersonn çok ciddi paralara Avrupa'ya satıldı. Romulo, Alman ekibi Leipzig'e 20 artı 5 milyon euroya giderken, Emersonn da Fransa'nın Toulouse takımına 3 milyon euro karşılığında verildi.

DİĞER GOLCÜ DE BREZİLYALI OLACAK

Göztepe yaz döneminde de Brezilyalı futbolculardan vazgeçmedi. Forvet hattına Janderson monte edilirken, orta alana Rhaldney, sağ beke Ruan ve stopere Godoi geldi. Göz-Göz, ara dönemde bir kez daha tercihini Brezilya'dan yana kullanıp Seri A temsilcisi Ceara'nın 21 yaşındaki forveti Guilherme Luiz'i renklerine bağladı. Luiz ile 4,5 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe'de bir forvet daha alınacağı, bu golcünün de Brezilyalı olacağı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
