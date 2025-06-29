Göztepe, Brezilyalı Futbolcularla Anlaşma Sağladı

Göztepe, Brezilyalı Futbolcularla Anlaşma Sağladı
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Süper Lig takımlarından Göztepe, Adana Demirspor'dan Arda Okan Kurtulan ve Brezilya'nın Operario takımından Allan Godoi ile sözleşme imzaladı. Ayrıca iki yeni Brezilyalı futbolcuyla daha anlaşma sağlandı ve transfer görüşmeleri devam ediyor.

SÜPER Lig'de transfer sezonunda şu ana kadar Adana Demirspor'dan sağ bek Arda Okan Kurtulan ve Brezilya Seri B ekibi Operario'un 32 yaşındaki stoperi Allan Godoi ile resmi sözleşme imzalayan Göztepe iki futbolcuya daha resmi sözleşme imzalatacak. Sarı-kırmızılılar yine Brezilya'dan Atletico Goianiense'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Gomes ve Vitoria'nın 25 yaşındaki forveti Janderson Costa ile prensipte anlaşma sağladı. İki Brezilyalı oyuncunun bu hafta içinde İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçeceği, aksi bir durum yaşanmaması halinde Rhaldney ve Janderson'la sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

Ayrıca yönetim Ürdün'ün Al-Wehdat SC takımında forma giyen 19 yaşındaki golcü İbrahim Sabra transferinde de sona yaklaştı. Ürdünlü golcü ve kulübü ile el sıkışan kurmayların en yakın zamanda bu transferi de resmiyete dökeceği ifade edildi. Brezilyalı golcü Romulo'yu 20 milyon euro ve üzerinde rekor bonservis bedeliyle yurt dışına göndermeye hazırlanan kurmaylar, bu oyuncudan gelecek bedelle transferleri sürdürecek. Öte yandan Göztepe'nin altyapı patentli kalecisi Arda Özçimen'in takımdan ayrılacağı iddia edildi. Arda'nın 1'inci Lig temsilcilerinden Bandırmaspor'la görüştüğü ileri sürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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