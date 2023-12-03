Üye Girişi
Haberler

Göztepe, Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup etti. Maçta Göztepe'nin gollerini Mamah (2) ve Faruk Can Genç (kendi kalesine) attı.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Göztepe konuk ettiği Giresunspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

23. dakikada Messaoudi'nin sağ kanattan içeriye çevirdiği topa topuğuyla vuran Mamah, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

25. dakikada Ogün'ün sağ kenardan penaltı noktasına ortasında Mamah'ın şutu yandan dışarı çıktı.

33. dakikada Yalçın'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Messaoudi'nin şutunda kaleci Erkan, meşin yuvarlağı güçlükle çelmeyi başardı.

56. dakikada Yalçın'ın kullandığı köşe vuruşunda Nielsen'in kafasından seken top, Faruk Can'ın ayağına çarparak ağlara gitti. 2-0

72. dakikada sağ taraftan Yalçın'ın ortasında ön direkte Messaoudi'nin kafayla aşırttığı topla arka direkte buluşan Mamah, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Seyfettin Ünal, Seyfettin Ünal

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest, İsmail Köybaşı, Lasse Nielsen, Yalçın Kayan (Aliou Traore dk. 75), Doğan Erdoğan, David Tijanic (Celil Yüksel dk. 74), Ogün Bayrak (Yunus Emre Gedik dk. 87), Kenneth Mamah (Fıratcan Üzüm dk. 87), Billel Messaoudi (Kubilay Kanatsızkuş dk. 74)

Yedekler: Arda Özçimen, Atınç Nukan, Ali Dere, Ensar Aksakal, Ümit Akdağ

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Giresunspor: Erkan Anapa, Şahin Dik (Metin Caner Akbayrak dk. 64), Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç, Ertuğrul Şenlikoğlu, Vukan Savicevic (Enishan Ceylan dk. 80), Furkan Kütük, Mert Kurt, Çekdar Orhan (Talha Ülvan dk. 64), Brandley Kuwas (Alperen Köşker dk. 83)

Yedekler: Göktan Cörüt, Fatih Yılmaz, Ali Akçay, Barış Gün, Emre Nizam, Muhammet Turhan

Teknik Direktör: Mehmet Birinci

Goller: Mamah (dk. 23 ve 72), Faruk Can Genç (dk. 72 k.k.) (Göztepe)

Sarı kartlar: Faruk Can, Furkan, Anıl Yiğit (Giresunspor), Tijanic (Göztepe) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Trendyol Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ KADIN OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KOMEDİ ERKEK OYUNCU kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ KADIN SANATÇI kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Kadın Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 EN İYİ ERKEK SANATÇI kim kazandı, oldu? Altın Kelebek Ödülleri Erkek Sanatçı ödülü kime gitti? Pantene Altın Kelebek Ödülleri 2023 kim kazandı? Pantene Altın Kelebek oy vermek ücretli mi? PANTENE ALTIN KELEBEK 2023 saat kaçta başlıyor, CANLI izleme linki! Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülü kim kazandı? TÜRK İŞ ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ 2024: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç artacak? Asgari ücret 16000 mi, 17000 mi oldu? 4 Aralık OKULLAR TATİL Mİ? Yarın (4 Aralık Pazartesi) hangi illerde okullar tatil, hangi şehirlerde okul yok? Yargı YENİ BÖLÜM (74. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (157. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (10. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (3 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 3 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title