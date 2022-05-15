Göztepe Beşiktaş maçının VAR'ı Fırat Aydınus - Haberler

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Göztepe Beşiktaş maçının VAR'ı Fırat Aydınus

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Göztepe Beşiktaş maçının VAR'ı Fırat Aydınus

Beşiktaş'ın bugün deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fırat Aydınus oldu.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ın bugün deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fırat Aydınus oldu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda bugün saat 16.00'da oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Hakan Karabalcık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Murat Erdoğan olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Fırat Aydınus oturacak. Aydınus'a AVAR olarak Volkan Ahmet Narinç ve Neslihan Muratdağı eşlik edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Fırat Aydınus, Beşiktaş, Göztepe, Spor, Haberler

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