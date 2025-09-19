Göztepe - Beşiktaş Maçında Çekişmeli Atmosfer

SÜPER Lig'de 6'ncı haftanın açılış maçında Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlıkları bulunan Ndidi ve Salih müsabakada görev yapamadı. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının son resmi maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Sergen Yalçın, 2-1 yendikleri RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan ve kart cezalısı olan Orkun Kökçü, sakatlığı bulunan Salih Uçan ile Djalo'nun yerine Paulista, Necip Uysal ve Demir Ege Tıknaz'a forma verdi.

GÖZTEPE'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov ise geçen hafta deplasmanda oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Kayserispor maçına göre Beşiktaş karşısında ilk 11'de 1 değişikliğe gitti. Stoilov, geçtiğimiz hafta ilk 11'de başlattığı stoper Taha Altıkardeş'in yerine Godoi'ye ilk 11'de forma şansı verdi.

TARAFTARTARDAN KOREGRAFİ ŞOV

Gürsel Aksel Stadı'nda biletleri günler öncesinden tüketen sarı-kırmızılılar tribünleri tıklım tıklım doldurdu. Göztepeliler her iki kale arkasında da koreografi gösterileri yaptı. "Efsane Tekrar Avrupa Yollarında" pankartı açan renkli görüntüler oluşturdu. Beşiktaşlı taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribünü tamamen doldurdu.