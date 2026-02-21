Göztepe, Beşiktaş maçına hazır
Göztepe, Trendyol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki son antrenmanda taktiksel oyun ve şut çalışmaları yapıldı.
Göztepe, Trendyol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen son antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, ikinci bölümde ise şut çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılılar, bugün uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör