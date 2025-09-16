Göztepe, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki çalışmalarda futbolcular pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve top kapma çalışmalarının ardından oyunla idmanı tamamladı.
Göztepe-Beşiktaş karşılaşması, 19 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor