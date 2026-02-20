Göztepe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Göztepe, antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda ısınma, pas ve taktiksel oyun yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.
Orta ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel oyunla sona erdi.
Göztepe, 22 Şubat Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak.
Kaynak: AA / Fırat Özdemir