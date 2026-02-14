Voleybol: Sultanlar Ligi
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Salon: BJK Gain
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu
Beşiktaş : İdil Naz Başcan, Zeynep Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Domaç, Leyva, Selin Adalı, Adelusi, Merve Tanıl)
Göztepe: Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Bajema, Haneline, Atkinson, Ezgi Bektaş (Nehir Kurtulan, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Rotar, Eda Kafkas, Scuka)
Setler: 24-26, 25-17, 16-25, 20-25
Süre: 114 Dakika (33, 26, 27, 28)
Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor