Voleybol: Sultanlar Ligi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Salon: BJK Gain

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Nazire Turnaoğlu

Beşiktaş : İdil Naz Başcan, Zeynep Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Ceren Domaç, Leyva, Selin Adalı, Adelusi, Merve Tanıl)

Göztepe: Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Bajema, Haneline, Atkinson, Ezgi Bektaş (Nehir Kurtulan, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Rotar, Eda Kafkas, Scuka)

Setler: 24-26, 25-17, 16-25, 20-25

Süre: 114 Dakika (33, 26, 27, 28)

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
500

