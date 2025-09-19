Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti
Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Göztepe'nin gollerini Juan Santos da Silva, Rhaldney ve İbrahim Sabra kaydetti.
Trendyol süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayan ve hakem Mehmet Türkmen'in düdük çaldığı maçı Göztepe 3-0 kazandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Juan Santos da Silva, 19. dakikada Rhaldney ve 84. dakikada İbrahim Sabra attı.
Kaynak: ANKA / Spor