Haberler

Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Göztepe, Beşiktaş'ı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Göztepe'nin gollerini Juan Santos da Silva, Rhaldney ve İbrahim Sabra kaydetti.

(İZMİR) -Süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Göztepe sahasında Beşiktaşı 3-0 mağlup etti.

Trendyol süper Lig'in 6. hafta açılış maçında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda başlayan ve hakem Mehmet Türkmen'in düdük çaldığı maçı Göztepe 3-0 kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Juan Santos da Silva, 19. dakikada Rhaldney ve 84. dakikada İbrahim Sabra attı.

Kaynak: ANKA / Spor
Spiker Ece Üner'in yargılandığı davada karar

Ünlü spikerin yargılandığı davada karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genel merkezde buluştular: Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek

Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.