Göztepe, Beşiktaş'ı 2-0 Geride Bıraktı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı 2-0'lık üstünlükle devreyi kapattı. İlk yarıda Juan ve Rhaldney'in golleriyle öne geçti.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde Heliton'un dokunuşuyla top kale alanına yöneldi. Pozisyonu iyi takip eden Juan, sağ ayağının ucuyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mert'in solundan ağlara gönderdi. 1-0
19. dakikada sol kanattan gelişen atakta Janderson, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve son çizgiden topu kale sahasına çevirdi. Arda Okan'ın topuk pasıyla arka direğe yönelen meşin yuvarlağı Rhaldney boş kaleye gönderdi. 2-0
22. dakikada Olaitan, sol kanattan yaptığı çalımlarla ceza sahasına girip son çizgiden kale sahasına ortaladı. Kaleci Mert'ten seken topa Janderson sert vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
37. dakikada sol kanattan gelişen atakta Jurasek'in kale sahasına çevirdiği topu, Abraham'dan önce araya giren Heliton kornere çeldi.
42. dakikada sol kanattan gelişen atakta Janderson, Gökhan'ı geçip son çizgiye kadar indi ve penaltı noktasına yerden pasını çıkardı. Juan'ın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken
Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Anthony Dennis, Cherni, Junior Olaitan, Juan, Janderson
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Ruan, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır, Ahmed Ildız, Efkan Bekiroğlu, Novatus Miroshi, Ibrahim Sabra
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, David Jurasek, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Vaclav Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Tammy Abraham
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Kartal Yılmaz, Taylan Bulut, Devrim Şahin, Cengiz Ünder, Jota Silva
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Juan (dk. 4), Rhaldney (dk. 19) (Göztepe)
Sarı kartlar: Arda Okan Kurtulan, Junior Olaitan (Göztepe) - İZMİR