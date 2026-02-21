Haberler

Göztepe, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, Trendyol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde 4. sırada bulunan Göztepe, en az gol yiyen takım unvanını taşıyor ve bu maçı kazanarak puanını artırmayı hedefliyor.

Göztepe, Trendyol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 41 puan toplayan Göztepe, 4. sırada bulunuyor.

Süper Lig'in en az gol (12) yiyen takımı ünvanına sahip İzmir temsilcisi, maçtan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Göztepe, 3-0 kazanmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavisine devam edilen İsmail Köybaşı ile sakatlığı süren Efkan Bekiroğlu'nun maçta forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi
Megakente kar geri geliyor! Saatler içinde sürpriz var

Megakente kar geri geliyor! Saatler içinde sürpriz var
Ali Yerlikaya'nın 'bilgi sızdırdığı' iddia edilen danışmanından açıklama var

Yerlikaya'nın bilgi sızdırdığı iddia edilen danışmanından açıklama var
Akşam yattı, sabah kalktığında sesi yoktu! Yediği içtiği akciğerine kaçtı

Akşam yattı, sabah kalktığında sesi yoktu
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?

Genç kızın kıyafetini gören yaşlı kadın, konuşmadan edemedi
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti

Savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti