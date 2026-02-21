Göztepe, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak
Göztepe, Trendyol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde 4. sırada bulunan Göztepe, en az gol yiyen takım unvanını taşıyor ve bu maçı kazanarak puanını artırmayı hedefliyor.
Göztepe, Trendyol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.
Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ligde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 41 puan toplayan Göztepe, 4. sırada bulunuyor.
Süper Lig'in en az gol (12) yiyen takımı ünvanına sahip İzmir temsilcisi, maçtan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Göztepe, 3-0 kazanmıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte tedavisine devam edilen İsmail Köybaşı ile sakatlığı süren Efkan Bekiroğlu'nun maçta forma giymesi beklenmiyor.