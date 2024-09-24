Üye Girişi
Haberler

Göztepe, Bellona Kayserispor'u 3-0 Mağlup Etti

Göztepe, Bellona Kayserispor'u 3-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Göztepe, Taha Altıkardeş, Juan ve Doğan Erdoğan'ın golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ozan Ergün, Kerem Ersoy, Anıl Usta

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 68 Nazım Sangare), Dennis, Solet (Dk. 84 Ahmed Ildız), Djalma Silva, Tijanic (Dk. 84 Doğan Erdoğan ), Juan (Dk. 65 Matsuki), Romulo (Dk. 84 Victor Hugo)

Bellona Kayserispor : Onurcan Piri, Ramazan Civelek (Dk. 46 Bahoken), Kolovetsios (Dk. 46 Mane), Attamah, Carole, Boa Morte, Bourabia (Dk. 68 Baran Ali Gezek), Kartal Kayra Yılmaz, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 68 Talha Sarıarslan), Cardoso (Dk. 79 Mehmet Eray Özbek), Nazon

Goller: Dk. 13 Taha Altıkardeş, Dk. 45+3 Juan, Dk. 90+4 Doğan Erdoğan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 27 Dennis, Dk. 75 Solet (Göztepe), Dk. 54 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 90+2 Boa Morte ( Bellona Kayserispor )

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, Bellona Kayserispor'u 3-0 yendi.

Karşılaşmanın 59. dakikasında Juan'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Tijanic'in şutunda, kaleci Onurcan topu uzaklaştırdı. Açısını kaybeden Tijanic'in kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

71. dakikada Talha'nın ceza sahasından attığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında, Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Matsuki'nin vuruşunda, kaleci topu kornere uzaklaştırdı.

90+4. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası dışında topa sahip olan Doğan Erdoğan'ın güzel şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

Müsabaka Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Trendyol Süper Lig Doğan Erdoğan Kayserispor Bellona Güncel Futbol Spor

Erdoğan'dan ABD'de art arda kritik temaslar: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

ABD'de yoğun diplomasi: Her görüşmede ortak tek bir konu vardı

 İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici

 Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti

Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti

Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef mücver tarifi! En güzel mücver tarifi! Mücver nasıl yapılır? Mücver için gerekli malzemeler! Emirhan Kavraz kim, katili bulundu mu? Bursa elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Gemlik, Mudanya, Yıldırım elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Şehitkamil, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Karşıyaka, Konak, Karabağlar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Okul 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman, şartları ne? Manisa elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Şehzadeler, Akhisar, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 24-25 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Akşehir, Beyşehir, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Manavgat, Konyaaltı, Kumluca elektrik kesintisi Kübra Aykut kimdir? Kübra Aykut kaç yaşında, nereli, mesleği ne, Tiktok hesabı ne? İstanbul elektrik kesintisi! 24-25 Eylül Ümraniye, Sultangazi, Üsküdar elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });