Göztepe'ye Belaruslu pasör çaprazı geldi
SULTANLAR Ligi ekiplerinden Göztepe, dış transferde Belaruslu pasör çaprazı Kseniya Liabiodkina (24) ile anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 2002 doğumlu Kseniya Liabiodkina ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Son olarak Tulitsa Tula forması giyen Kseniya; Minchanka Minsk ve RGUOR Minsk takımlarında da forma giymiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Kseniya" ifadelerine yer verildi.
