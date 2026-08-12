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Göztepe Basketbol, Murat Can Esen ile Sözleşme Yeniledi

Göztepe Basketbol, Murat Can Esen ile Sözleşme Yeniledi
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Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Göztepe, forvet oyuncusu Murat Can Esen'in sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli oyuncunun yeni sezonda da forma giyeceği belirtildi.

Göztepe Basketbol, forvet pozisyonunda oynayan 36 yaşındaki oyuncu Murat Can Esen ile yeni bir sözleşme imzaladığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdürüyor. Dış transfer çalışmalarına devam eden İzmir temsilcisi, iç transferde de önemli bir adım attı. Sarı-kırmızılı ekip, deneyimli forvet Murat Can Esen'in sözleşmesini bir yıl daha uzattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Forvet pozisyonunda oynayan 1990 doğumlu oyuncumuz Murat Can Esen ile yeniden sözleşme imzaladık. Yeni sezonda da şanlı formamızla başarılar" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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