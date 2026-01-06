Haberler

Göztepe Basketbol'dan pivot takviyesi

Göztepe Basketbol'dan pivot takviyesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe Basketbol, Türkiye Basketbol Ligi'nde 5. sırada yer alırken, kadrosunu güçlendirmek için 26 yaşındaki pivot Kılıçarslan Şenkahya'yı transfer etti. Şenkahya, önceki sezonunu Aliağa Petkim'de geçirdi ve bu sezon Semt77 Yalovaspor'da forma giyiyordu.

Göztepe Basketbol, 26 yaşındaki pivot Kılıçarslan Şenkahya'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde şu ana kadar başarılı bir grafik çizen Göztepe Basketbol, 18 haftada elde ettiği 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ligde 5. sırada yer alıyor. Puan tablosunda daha üst basamaklara tırmanmayı hedefleyen sarı-kırmızılı İzmir ekibi, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Göztepe Basketbol, son olarak Semt77 Yalovaspor'da forma giyen 26 yaşındaki pivot Kılıçarslan Şenkahya'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2000 doğumlu, 2.10m boyunda, pivot pozisyonunda görev yapan; geçtiğimiz sezonu Aliağa Petkim formasıyla geçiren ve sezona Semt77 Yalovaspor ile başlayan Kılıçarslan Şenkahya ile anlaşmaya vardık. Kılıçarslan Şenkahya'ya sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Oğlu tesadüfen görüp almıştı! 'Süper Vali'nin makam aracı 45 yıl sonra yollara döndü

'Süper Vali'nin oğlu babasının yadigarına sahip çıktı
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti

Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
Aracında 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi; 'Babam hastaydı, ziyarete gidiyordum' dedi

Aracından 66 bin uyuşturucu hap çıktı, "Babam hastaydı" dedi