Göztepe Basketbol'dan pivot takviyesi

Göztepe Basketbol, 26 yaşındaki pivot Kılıçarslan Şenkahya'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Ligi'nde şu ana kadar başarılı bir grafik çizen Göztepe Basketbol, 18 haftada elde ettiği 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ligde 5. sırada yer alıyor. Puan tablosunda daha üst basamaklara tırmanmayı hedefleyen sarı-kırmızılı İzmir ekibi, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Göztepe Basketbol, son olarak Semt77 Yalovaspor'da forma giyen 26 yaşındaki pivot Kılıçarslan Şenkahya'yı renklerine bağladığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2000 doğumlu, 2.10m boyunda, pivot pozisyonunda görev yapan; geçtiğimiz sezonu Aliağa Petkim formasıyla geçiren ve sezona Semt77 Yalovaspor ile başlayan Kılıçarslan Şenkahya ile anlaşmaya vardık. Kılıçarslan Şenkahya'ya sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR