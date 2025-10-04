Göztepe - Başakşehir Maçı Öncesi Hazırlıklar

SÜPER Lig'de son olarak deplasmanda Eyüpspor'la golsüz berabere kalan namağlup Göztepe yarın evinde Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'nda Cihan Aydın'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan sağ bek Ogün Bayrak ve Beninli orta saha Junior Olaitan mücadelede forma giyemeyecek. Müsabakanın bilet fiyatları 1'inci kategori 5 bin, 2'nci kategori 4 bin, 3'üncü kategori 2 bin, 4'üncü kategori bin 400, 5'inci ve 6'ncı 600 kategori ile misafir tribünü ise 780 TL olarak satışa çıktı. Oynadığı 7 maçta 13 puan taployana Göztepe'de Teknik Direktör Stanimir Stoilov taraftarın desteği ile kazanıp üst sıralardaki yerlerini koruyacaklarına inandığını dile getirdi. Geçen sezon iki takım arasında oynanan maçlarda Göztepe rakibine İstanbul'da 4-1 yenilirken, Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakayı ise aynı skorla kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor