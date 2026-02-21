Bahçelievler Belediyespor: 3-0

SULTANLAR Ligi'nde Göztepe evinde son sırada yer alan Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yenerek normal sezonun bitimine 3 hafta kala kümede kalmayı büyük oranda garantiledi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan 23'üncü hafta maçında sarı kırmızılı takım setlerde 25-13, 25-21 ve 25-20 üstünlük kurarak rakibini mağlup etti: 3-0. Bu sonuçla Göztepe 8 galibiyete ulaşırken, Bahçelievler ekibi 22'nci yenilgisini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı